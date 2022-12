Ma non solo questo al MuMa quest’anno c’è un altro presepe particolarissimo. Quello ecologico , posizionato esattamente sotto lo scheletro del capodoglio Siso). Insomma uno spettacolo da non perdere.

«Ringraziamo – continua Carmelo Isgrò – la dirigente del Liceo artistico Guttuso di Milazzo Delfina Guidaldi per la grande disponibilità insieme ai suoi studenti e ai professori».

Un presepe particolarissimo invece delle palline, infatti, sono stati collocate arance, limoni e mandarini. La macchia mediterranea costituita da piante di asparago e mirto é stata posizionata a formare la volta della grotta. Il cotone come neve. E poi frutta secca, castagne, torroncini e altri dolci della tradizione siciliana.

Al Museo del Mare di Milazzo quest’anno ritorna la “ Cona di Natale”, il presepe della tradizione messinese che anno dopo anno si sta perdendo. « Mario Crisafulli , un nostro volontario – racconta Carmelo Isgrò – ha trasmesso questa antica conoscenza agli studenti del liceo artistico Guttuso di Milazzo, che hanno realizzato a mano i personaggi in terracotta e costruito la Cona sotto la sua guida. Proprio come si faceva anticamente».

Questo sito utilizza cookies per migliorare la tua esperienza di navigazione. Accetta

Privacy & Cookies Policy

Insert

Giornale on-line registrato presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (Me) n.77/2012 - Direttore responsabile: Rossana Franzone

Redazione: Via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me) Tel: 349/3958674 – 338/8395650

Mail: redazione@oggimilazzo.it PEC: amministrazione@pec.oggimilazzo.it

Partita Iva: 03270240835 Cod. Fiscale: 92026000833

Iscrizione al Roc n. 30561

Associazione Oggi Milazzo Sede: via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me)

Provider: Aruba spa, Località Il Palazzetto, 4 – 52011 Bibbiena(Ar)

Le foto usate nel sito sono in parte riprese da internet, quindi ritenute di pubblico dominio. Qualora l’autore ritenesse la loro presenza lesiva dei suo diritti, dopo una comunicazione alla mail redazione@oggimilazzo.it, verranno subito rimosse.