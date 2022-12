Prosegue la fase di rafforzamento dell’apparato burocratico di palazzo dell’Aquila. Oggi ha preso servizio un altro istruttore tecnico di categoria D vincitore di concorso col compito di implementare l’ufficio tecnico. E’ l’architetto Annamaria Prestipino, originaria di Vulcano, con diverse esperienze lavorative nei Comuni di Lipari e Merì. Nei giorni scorsi si erano insediati anche l’architetto Tommaso Maimone di Barcellona, l’ingegnere Claudio Cappadona di Patti e l’architetto Lucrezia Muscianisi. Quest’ultima si occuperà della progettualità del PNRR.

Queste assunzioni si aggiungono a quelle dei vigili urbani, mentre l’intento è potenziare anche il settore degli operai e dei giardinieri. Milazzo adesso è uno dei pochi Comuni siciliani che ha espletato i concorsi e ha pronte le graduatorie di altri candidati che sono risultati idonei.

In arrivo, infatti, anche cinque assistenti sociali, figure importantissime per l’Ente visto che la legge ne prevede una ogni 5000 abitanti. In tal senso la giunta ha dato indirizzo agli uffici per procedere agli atti finalizzati al reclutamento di queste risorse umane importanti per dare un concreto aiuto al settore dei servizi alla persona, con il compito di individuare coloro che vivono la condizione di chi oggi vive emergenze anche delicate che, in taluni casi, restano anche nascoste.

All’inizio del nuovo anno invece si conoscerà anche il nome del nuovo dirigente contabile, dopo l’abbandono di Infantino. L’Ente procederà allo scorrimento della graduatoria del concorso che presenta diversi partecipanti risultati idonei.