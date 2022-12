MESSINA. C’è grande attesa per il concerto dei Negramaro a Messina in programma domani a partire dalle 21. A Piazza Duomo, dove si svolgerò lo spettacolo con ingresso gratuito, è atteso pubblico proveniente da tutta la Sicilia e il sud della Calabria. L’evento è organizzato dal Comune di Messina in collaborazione con la Musica da Bere Srl nell’ambito delle manifestazioni natalizie e del programma “Messina città della musica e gli eventi”.

La band salentina tornerà ad esibirsi a più di 4 anni dal concerto allo stadio San Filippo dell’8 luglio 2018. Con otto album i Negramaro sono una delle band italiane più amate.