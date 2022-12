Liberty Lines apre le prenotazioni per i collegamenti veloci da e per le isole minori per tutto l’anno 2023. A seguito dell’assegnazione formale del bando quinquennale promosso dalla Regione Siciliana, sarà possibile prenotare i propri viaggi per Eolie, Egadi, Pantelleria, Pelagie ed Ustica, scegliendo tra le oltre centomila partenze disponibili.

«Siamo soddisfatti – dichiara Nunzio Formica, direttore commerciale di Liberty Lines – di poter aprire oggi le prenotazioni per tutto il 2023 in modo da poter agevolare le tante richieste degli operatori turistici che necessitano di una programmazione di lungo periodo per poter costruire i propri prodotti da distribuire sul mercato nazionale ed internazionale». «Siamo fortemente convinti – continua Gennaro Carlo Cotella, amministratore delegato di Liberty Lines – che i nuovi assetti regionali, in aggiunta alle tratte servite per convenzione Ministeriale, possano garantire la migliore mobilità per tutti gli abitanti delle isole minori siciliane».

Liberty Lines, fondata a Trapani nel 1993 dal Comandante Vittorio Morace, è la Compagnia di trasporto marittimo veloce per passeggeri più grande del mondo. Con una flotta di 32 unità veloci (tra Aliscafi, Catamarani e Monocarena), una squadra di oltre 600 collaboratori e un cantiere navale di proprietà, Liberty Lines è in grado di garantire un servizio veloce ed affidabile ad oltre 3 milioni di passeggeri che la scelgono ogni anno.