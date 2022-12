MESSINA. I lavori per riaprire la galleria Telegrafo sono lunghi, e non verranno quasi sicuramente portati a termine entro il 31 dicembre. Il tratto della Messina-Palermo, quindi resterà ancora chiuso. Lo ha spiegato il direttore generale del Consorzio autostrade Salvatore Minaldo, ipotizzando “almeno due settimane” per gli interventi. In questo momento si stanno terminando i carotaggi per determinare l’ammaloramento del calcestruzzo, sottoposto a temperature di 450 gradi che producono effetti disgreganti del materiale, che sarà “scavato” e sostituito con una rete di acciaio per consolidare e sostituire la parte degradata, per un raggio di almeno 40 metri dal luogo del rogo. Secondo il direttore generale, le squadre stanno lavorando h 24 su tre turni “per cercare di fare prima possibile”

