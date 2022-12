Daniela Lucchesi è affascinata da sempre dal mondo dello spettacolo, in passato ha avuto modo di assistere dal vivo a spettacoli Rai e Mediaset.

«Sono sempre stata una fan della trasmissione – ha raccontato ad Oggi Milazzo Daniela Lucchesi che è anche moglie del deputato regionale Pino Galluzzo – volevo partecipare come concorrente ma poi mi hanno proposto di partecipare tra gli “indiziati” ed ho accettato». La puntata è stata registrata il 13 dicembre. «Alla fine sono stata bonariamente rimpresa da Amadeus perché credevo che il microfono fosse spento e mi ero messa a chiacchierare con i concorrenti per complimentarmi», sorride.

Daniela Lucchesi, in coda alla trasmissione, è stata anche protagonista assieme al fratello Claudio, 56 anni, affermato architetto a capo dello studio Ufo, del gioco finale “Il parente misterioso. Alla fine i concorrenti hanno individuato la somiglianza ed hanno vinto la puntata.

Gestisce un’azienda di trasporti nazionale e internazionale. Con questo indizio l’imprenditrice mamertina Daniela Lucchesi, 58 anni, stasera ha preso parte alla trasmissione “Soliti Ignoti” condotta da Amadeus su Rai 1. Lucchesi, molto conosciuta nel comprensorio poiché assieme alla famiglia gestisce la Celetrasporti, ditta leader nel trasporto gommato, ha fatto vincere 88 mila uro ai concorrenti Emanuela e Carla, di Parma. Amadeus ha mostrato una immagine dell’imprenditrice con il suo cane bianco e lei ha dato un ulteriore indizio: «Tratto il mio Harley come un re, così come tratto le cose con cui lavoro con molta cura».

