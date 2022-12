A ricevere il quadro il sindaco Pippo Midili il quale ha ringraziato, anche a nome della comunità i figli del poliedrico artista. Alla consegna ha presenziato anche il consigliere Franco Russo . L’assessore alla cultura, Francesco Alesci ha ricordato che l’omaggio era stato preannunciato nel corso di una mostra tenutasi a Palazzo D’Amico lo scorso agosto. «Quella di Fazio – ha detto Alesci – è stata una continua evoluzione che lo ha caratterizzato dagli inizi con l’uso della matita per passare poi alla tecnica ad olio dipingendo delle donne per arrivare alla pitto-scultura, una tecnica da lui inventata con cui si è superato».

Questo sito utilizza cookies per migliorare la tua esperienza di navigazione. Accetta

Privacy & Cookies Policy

Insert

Giornale on-line registrato presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (Me) n.77/2012 - Direttore responsabile: Rossana Franzone

Redazione: Via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me) Tel: 349/3958674 – 338/8395650

Mail: redazione@oggimilazzo.it PEC: amministrazione@pec.oggimilazzo.it

Partita Iva: 03270240835 Cod. Fiscale: 92026000833

Iscrizione al Roc n. 30561

Associazione Oggi Milazzo Sede: via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me)

Provider: Aruba spa, Località Il Palazzetto, 4 – 52011 Bibbiena(Ar)

Le foto usate nel sito sono in parte riprese da internet, quindi ritenute di pubblico dominio. Qualora l’autore ritenesse la loro presenza lesiva dei suo diritti, dopo una comunicazione alla mail redazione@oggimilazzo.it, verranno subito rimosse.