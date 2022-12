Più che una vigilia di Natale per molti a Milazzo è stata una giornata di passione Pasquale. Una via crucis fatta di wifi bloccati, linee telefoniche mute, whatsapp silenti. E a farne le spese i negozianti che aspettavano la vigilia di Natale per il rush finale degli acquisti ma si sono ritrovati con i pos delle carte bancomat senza collegamento internet creando problemi con i pagamenti visto che molti consumatori ormai sono privi di contanti.

Il motivo? Un incidente stradale avvenuto stanotte, intorno alla una, nel tratto autostradale tra Villafranca e Milazzo. L’incendio del tir nei pressi della galleria Telegrafo non solo ha portato il Consorzio autostradale a chiudere il tratto interessato ma le fiamme avrebbero danneggiato le centraline dei ripetitori che trasmettano il segnale dell’operatore telefonico WindTre e di Fastweb oltre a quelli virtuali che si appoggiano sulla loro rete come Iliad.

I tecnici sono stati allertati e sin dalla mattinata hanno lavorato per risolvere il problema che ancora in questo momento presenta criticità. Un problema che ha creato disagi ancora più amplificati visto che in queste ore lo smartphone diventa sempre più importante per fare e ricevere gli auguri di Natale.