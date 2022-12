Una crema deliziosa, bianca, profumata, carica di sentori di agrumi di Sicilia. Un modo originale per gustare il sapore del panettone affondando il cucchiaino nel barattolo. Questa la proposta per le feste dello chef Pasquale Caliri del Marina Del Nettuno. Per quest’anno, l’ambasciatore del gusto messinese ha scelto un modo originale per portare in tavola il tradizionale sapore delle feste. Confezionata in barattoli da duecento grammi la “Crema di Panettone” è proposta insieme ad un piccolo cucchiaino di legno in una confezione natalizia. È prodotta con ingredienti di altissima qualità e priva di qualunque conservante o additivo chimico.

