Il Comune, dopo aver contattato Hera- Comm spa, ricevendo conferma che nessuna richiesta di disattivazione è stata inoltrata al distributore locale, ha subito inviato una diffida specificando di non aver richiesto alcun trasferimento ad altro venditore della fornitura e quindi che si proceda immediatamente alla riattivazione del servizio, poiché – viene scritto nella nota – “la mancanza dell’illuminazione pubblica crea grave pregiudizio alla sicurezza della circolazione stradale ed evidenti disagi alla cittadinanza”.

Risolto il mistero del disservizio dell’impianto di pubblica illuminazione di Piazza XXV Aprile e delle strade adiacenti. Da una verifica effettuata dagli uffici del settore Patrimonio, si è constatato la disattivazione della relativa fornitura di energia elettrica da parte di un gestore sconosciuto che è subentrato a Hera-Comm S.p.a. (gestore Consip) all’insaputa del Comune. Gestore che in maniera autonoma ha disattivato la fornitura senza alcuna autorizzazione né comunicazione al Comune.

