Il presidente del Rotary Club di Milazzo Antonio Pontoriero con tutti i soci ha dato inizio da metà dicembre ad una serie di eventi legati al Natale. Si è recato all’ Istituto Suore Cappuccine Del Sacro Cuore di Olivarella per consegnare ai ragazzi ospitati i doni offerti dal Club. Accolti dalle suore, hanno evidenziato l’importanza della donazione non come semplice atto caritatevole quanto piuttosto un segno di sensibilizzazione della società verso quei ragazzi che vivono un disagio sociale e familiare. Si è altresì recato nel Reparto di Pediatria del PO di Milazzo diretto dal dott Franco Cusumano e ha portato i doni ai piccoli pazienti ricoverati.

Infine, all’interno del progetto di alfabetizzazione iniziato un anno fa dal presidente pro tempore Santo Giacomo Legrottaglie continuato grazie anche all’impegno di una socia, la professoressa Iannello, si è recato alla Onlus Serenart per donare ai bambini alcuni buoni regalo utili all’acquisto di materiale didattico.

«Il presidente Pontoriero – si legge in una nota stampa – ha voluto con questi interventi mettere in rilievo che una delle priorità del Rotary è quella di trasformare ogni incontro in un’opportunità di coinvolgimento, inclusività».