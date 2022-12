Si è svolta a “Villa Hera”, la prima serata di Gala organizzata dalla Croce Rossa Comitato Milazzo Isole Eolie, per una raccolta fondi a sostegno delle spese già affrontate dal comitato, per l’acquisto di un’ambulanza attrezzata con apparecchiature di ultima generazione da destinare al primo soccorso. Una cena di beneficienza riuscita grazie al supporto logistico di Verdiana Venuto che ha anche presentato la serata e che ha visto la partecipazione di numerose realtà imprenditoriali mamaertine, dei Club Service del territorio, Fidapa, Kiwanis, Lions, Rotary e Soroptimist che ormai da anni si sono sempre distinti per una particolare attenzione verso il raggiungimento di attività a scopo benefico a favore della comunità. A dare supporto all’iniziativa anche Giovanni Mangano, presidente dell’Area Marina Protetta e l’amministrazione comunale con l’assessore ai Servizi Sociali, Pasquale Impellizzeri e Antonio Nicosia, assessore allo Sport.

Al mezzo presente all’esterno della sala, è stata impartita una benedizione da Padre Piero Di Perri della parrocchia della Trasfigurazione, un momento di raccoglimento e di preghiera che ha coinvolto i presenti, prima dell’inizio della cena che ha visto due esibizioni musicali: l’Ensemble Vocale Cantica Nova” e le magiche dolci note delle arpe del “Duo Gemelle Palazzolo”.

La serata è stata arricchita da una pesca di beneficienza riuscita grazie al contributo di chi ha donato per l’occasione importanti premi: Anna Parisi dell’atelier Parisart, una stola in seta dipinta a mano; Antonia Mellina di “Arte nei tempi”, un presepe e un albero di Natale di ceramica di Caltagirone; Bruno Milazzo, un cofanetto start box; Ottica Calafato, un buono per delle lenti; Bono gioielli con un prezioso Swarovski.

Da 150 anni fare del bene è per la Croce Rossa Italiana una “mission” che affonda le sue solide radici nel volontariato, e nel supporto di chi ha a cuore quelli che sono i loro obiettivi, primo tra tutti, l’assistenza dei più deboli. Diverse sono ogni anno le iniziative organizzate in tutta Italia, che impegnano migliaia di volontari che mettono il loro tempo a disposizione della sicurezza e dell’assistenza “dell’altro”.

Principi questi elencati anche dalla Presidente del comitato mameritino Santa Francesca La Spada, che nel ringraziare i presenti per la partecipazione e le numerose donazioni, ha voluto ricordare quanto la sua squadra, accuratamente istruita e formata per fronteggiare diverse emergenze, sia sempre stata pronta ad assicurare l’incolumità delle persone anche in situazioni particolarmente rischiose come quelle accadute sia sull’Isola di Stromboli che in quella di Vulcano, senza tener conto dell’emergenza covid che li ha visti in prima linea, nella distribuzione di generi alimentari, farmaci e di quel primo supporto sanitario che in molte occasioni ha fatto la differenza.

Per chi volesse partecipare con qualsiasi contributo economico al supporto delle spese affrontate per l’ambulanza medicalizzato, potrà farlo inviando un bonifico intestato a: CROCE ROSSA ITALIANA-COMITATO DI MILAZZO-ISOLE EOLIE O.D.V – CAUSALE: Donazione per l’acquisto di ambulanza medicalizzata- IBAN: IT76C0503682290CC0661340973