Anche la chiesa evangelica di Olivarella si prepara a festeggiare il Natale. Domenica 25 dicembre, alle 18, all’auditorium della Chiesa Cristiana Evangelica di Olivarella in Via Alcide De Gasperi si potrà partecipare ad una celebrazione della festa.

«A Natale molti si affannano a cercare il regalo perfetto per qualcuno. – si legge in una nota – Nella Bibbia leggiamo che ogni dono buono e perfetto proviene dall’alto, dal nostro Padre che è nei cieli ed è proprio Dio che un giorno ha scelto di fare all’umanità il dono più prezioso e sorprendente: Gesù! Questo dono non è mai andato perduto nel corso dei secoli, non hai mai subito l’effetto del trascorrere del tempo ed è ancora oggi disponibile per quanti desiderino accoglierlo nella propria vita e nella propria famiglia. Venite ad ascoltare la storia di Gesù, in musica e parole: una storia di vita vera, un messaggio di speranza e vittoria».