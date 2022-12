Il Fashion Made in Sicily de l’Isolana al Pop Up Shop & Showroom di New York

Grande interesse al Pop – Up Shop & Showroom di New York per l’Isolana, il fashion Made in Sicily presentato dalla stilista messinese Mariateresa Sessa. Negli Usa, davanti a importanti buyer di settore e tanto pubblico internazionale, l’Isolana ha inviato una collezione composta da quaranta abiti che fino al 3 gennaio sarà presente all’evento che si sta svolgendo al Refinery Hotel, una delle strutture più alla moda, a pochi passi da Times Square e Fifth Avenue, nota anche per il suo straordinario tetto aperto da cui si gode la vista dello skyline di Manhattan e dell’Empire State. Al prestigioso meeting l’Isolana propone una selezione di capi con una particolare idea di sportswear d’immagine, non casual, ma glamour, caratterizzata da fantasie etniche e tanto colore: viola, giallo, prugna, blu e niente nero. Lo stile è tipicamente italiano. Pantaloni, abiti, accessori, capi spalla dalla vestibilità perfetta, selezionati per una donna che anche in un momento difficile come quello di oggi è alla ricerca di occasioni d’incontro e di una vita sociale che arricchisce e che vuole essere protagonista con la sua immagine. E la moda, ed in questo caso quella dell’Isolana, è la perfetta compagna di viaggio che accompagna la donna nelle sue serate, al lavoro, per la strada, nella vita.

L’isolana nasce nel 2013. Dopo “Notte di San Lorenzo”, “Generazioni Italiane” e “Samuela B” brand dedicato alla moda bimbi, Mariateresa Sessa ha avvertito l’esigenza forte di dar vita a “L’Isolana” un’idea fashion oggi declinata in abiti ed accessori nello showroom di via Argentieri 23 a pochi passi dalla sede del Comune di Messina, dove si trovano anche oggetti di gusto artigianale e sfiziosi prodotti tipici siciliani.

«Sono nata commerciante, ma in fondo l’Isolana era sempre dentro di me e mi rappresenta a tutto tondo da quasi dieci anni – racconta Mariateresa Sessa. Dopo tante esperienze ho scelto di puntare su qualcosa che fosse diverso da tutti. Sono sempre stata una sognatrice, quello che vivo nasce nell’animo ed è fatto da me con passione. L’Isolana è una piccola realtà che fa bene allo spirito ed all’anima. Ho deciso di cogliere quest’opportunità di New York perché penso che oggi bisogna guardare anche oltre i confini locali e scegliere le opportunità giuste per dare significative occasioni di crescita alla propria azienda. Ed in questo senso l’Isolana aveva voglia di nuovi slanci»