Vis Reggio Calabria – Svincolati Milazzo 64-88. Parziali 21-18 30-44 44-65 64-88. La Svincolati Milazzo si impone sul parquet della Vis Reggio Calabria con un + 24 finale nell’ultimo impegno di campionato dell’anno. Al Pala Botteghelle esordio tra le fila dei Milazzesi del nuovo acquisto Miljan Popadic. I padroni di casa partono forte ed a metĂ della prima frazione toccano il +10, reazione di Milazzo con Sindoni sugli scudi per il – 3 ad 1’00 dal termine del primo quarto che si chiuderĂ poi sul 21-18. Nel secondo periodo la Svincolati, con Barbera in evidenza, opera il sorpasso con il tabellone che segna il punteggio di 21-22. I mamertini si accendono e e realizzano consecutivamente, Manfrè prima e quattro punti consecutivi di Popadic dopo per l’allungo ospite. La Vis soffre l’intensitĂ di gioco dei siciliani che dopo un canestro di Tarolis vanno sul +10, 26-36, a 3’20 dal riposo lungo. Il match inizia a prendere la giusta piega per i ragazzi di Coach Trimboli, i biancoblu’ spingono ancora e chiudono la frazione sul +14, 30-44.

Al rientro stessa musica, Tarolis si fa valere nel pitturato mentre Sindoni Ă© on-fire e spinge i suoi sul +22 a 4’28 dalla penultima sirena. Martinez e Mustiatsa non mollano, Reggio Calabria cerca di rientrare in partita andando sul – 16. Sul finale del quarto Milazzo accelera ancora e va sul +21, punteggio 44-65. L’ ultima frazione scorre con la Svincolati in totale controllo della gara, a 5’00 dalla sirena è +30. La panchina ospite ruota l’intero roster a disposizione, la partita è ormai in cassaforte, giunge così il successo della Svincolati sul risultato finale di 64-88.

Vis Reggio Calabria. Uzun 2 Odier, Morabito 2 Mitresio, Mustiatsa 16, Martinez 12 Yosuf 15 Fazzari 12 Zdravkoikj 5

All. Nadarevic

Svincolati Milazzo

Salvatico 9 Barbera 11 Popadic 10 Tarolis 10 Bolletta 2 Mihajlovic n.e. Marcetic 5 Sindoni 21 Busco 2 Scredi 4 Manfrè 14

All. Trimboli

Arbitri: Cristarella – Caputo