Gli studenti dell’istituto “G. B. Impallomeni” di Milazzo, diretto dalla preside Francesca Currò , hanno avuto occasione di visitare il Museo regionale di Messina. Ad essere coinvolti sono stati gli alunni di alcune quarte classi accompagnati dai professori Barbera, Berenato, Saraò e Scampitelli . I ragazzi hanno potuto ammirare le numerose opere di pregio contenute nel Museo, tra cui Antonello da Messina ( Polittico di San Gregorio e Madonna col Bambino benedicente e un francescano in adorazione) e Caravaggio (La Resurrezione di Lazzaro e l’Adorazione dei pastori), senza tralasciare manufatti sopravvissuti al terremoto del 1908, un esempio di marmo in polvere vetrosa della scuola dei Della Robbia, una tela di Girolamo Alibrandi, la famosa Madonna della Ciambretta. Gli studenti hanno potuto ammirare alcune delle opere oggetto dello studio di Storia dell’arte, seguendo il percorso con attenzione ed interesse, e hanno potuto apprezzare molti reperti risalenti a varie epoche della storia della città di Messina, tra cui la cripta dell’ex Monastero di San Gregorio. L’esperienza è stata accolta con entusiasmo. «Osservare l’arte con gli occhi del cuore è un lusso che ancora vogliamo concederci – dice Federica Bertè, della 4B Scientifico. Ancora una volta, un’iniziativa di successo che amplia la già ricca offerta formativa dell’Istituto Impallomeni.

Questo sito utilizza cookies per migliorare la tua esperienza di navigazione. Accetta

Privacy & Cookies Policy

Insert

Giornale on-line registrato presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (Me) n.77/2012 - Direttore responsabile: Rossana Franzone

Redazione: Via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me) Tel: 349/3958674 – 338/8395650

Mail: redazione@oggimilazzo.it PEC: amministrazione@pec.oggimilazzo.it

Partita Iva: 03270240835 Cod. Fiscale: 92026000833

Iscrizione al Roc n. 30561

Associazione Oggi Milazzo Sede: via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me)

Provider: Aruba spa, Località Il Palazzetto, 4 – 52011 Bibbiena(Ar)

Le foto usate nel sito sono in parte riprese da internet, quindi ritenute di pubblico dominio. Qualora l’autore ritenesse la loro presenza lesiva dei suo diritti, dopo una comunicazione alla mail redazione@oggimilazzo.it, verranno subito rimosse.