Sicilia Mater

Condividi questo articolo



Email

Print

Whatsapp

Linkedin

Il libro affronta a 360 gradi la De Luca comunicazione. A tre anni dall’ uscita del primo saggio intitolato “Catemoto De Luca”, una revisione del testo, un corposo aggiornamento, spiega l’autore, giornalista con 30 anni di attività alle spalle, redattore di Rtp e collaboratore del quotidiano Gazzetta del Sud, andava fatto.Nel giorno in cui l’ ex sindaco conclude il suo cammino alla “Forrest Gump” a Palermo, il nuovo libro di Pintaldi inizia a Messina il suo lungo percorso. E come al solito, lo fa “correndo”.La prefazione del volume è stata affidata al giornalista scrittoreautore del best seller “Terroni”. La postfazione è dioppositore di De Luca nella scorsa legislatura.