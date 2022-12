Riconoscimento alla milazzese Titti Scolaro, pasticciera cake design che dopo un percorso accademico di un anno con Molly Coppini, cake design di fama internazionale, ha ottenuto la certificazione di qualità MollyLike. Titti è l’unica referente in Sicilia e nell’ultimo anno ha ottenuto anche altri riconoscimenti, è diventata membro della federazione internazionale di pasticceria gelateria e cioccolateria, ha preso parte a contest e a collaborazioni in tutta Italia.

In questi giorni ha dato il suo contributo alla Regione Puglia per una mostra di presepi a cui ha mandato una natività in pasta di zucchero con la Madonna addormentata mentre San Giuseppe veglia sulla sua famiglia, Nei giorni scorsi è stata impegnata con la federazione con una demo live in cui ha realizzato stelle di natale in wafer paper al festival del panettone siciliano a Termini Imerese.