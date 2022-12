Domenica 18 Dicembre, alle 18, si terrà l’inaugurazione della mostra “Le Icone del Maestro Francesco Carlo Lupo”, evento organizzato dall’assessorato alla Cultura di Milazzo. All’inaugurazione interverranno il sindaco Pippo Midili e l’assessore alla cultura, Francesco Alesci. Inoltre, verranno declamate due poesie del poeta mamertino, Vincenzo Calì, “Figli mai resi”, opera pubblicata sul portale www.italianforucraina.it e Kimerik , e “La luce adorata”, quest’ultima inedita dedicata proprio alle opere del Maestro Lupo.

Le doti creative dell’artista Lupo sono molto apprezzate, a cui la critica riconosce grandi capacità tecniche in quel suo modo di rappresentare le figure con colori accesi e intensa espressività nella pittura come nella scultura. Il Maestro torna ad esporre le sue opere, dopo le esposizioni di Roma a Palazzo Velli, nel Dicembre 2018, e di Parigi in occasione del premio Città di Parigi nel Giugno 2018, presso la Galleria Thullier.

Nel visitare la mostra si riesce a fare un viaggio spirituale, l’artista, infatti, cerca di ricordarci che tutto si riconduce alla fede di un Dio, ogni giorno offeso sempre di più dalla cattiveria umana. I volti delle madonne raffigurate e le figure sacre vi condurranno in un viaggio colmo di sorprese ed emozioni che non possono non riportarci ad un bisogno di spiritualità.

La mostra sarà visitabile dal martedi al venerdì dalle 10 alle 12:30 e dalle 16 alle 20, sabato e domenica solo nelle ore pomeridiane dalle 16 alle 20.