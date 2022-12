L’ufficio Ambiente del comune di Milazzo ha comunicato che si è conclusa l’attività di ritiro del materiale alluvionato in occasione del nubifragio del 3 dicembre scorso. «Si invitano pertanto i cittadini – si legge in un comunicato – a non conferire più all’esterno delle loro abitazioni o dei condomini, alcun tipo di materiale in quanto lo stesso non sarà più ritirato».

Chi avesse comunque necessità di dover smaltire o anche perché il ritiro non è ancora avvenuto, il materiale che si trovava nelle aree (garage, cantinati, abitazioni al piano terra) interessate dall’allagamento potrà contattare telefonicamente (e non più dunque tramite messaggio) il seguente numero telefonico di emergenza: 348/1333410, per fissare un sopralluogo da parte del personale comunale per verificare la tipologia di rifiuto. Sarà infatti ritirato solo materiale alluvionato.

