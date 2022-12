Continuano le gare che hanno visto protagoniste le “RomaNine” del settore giovanile e della seconda divisione. La scorsa settimana nella categoria Under 14, nel confronto del “PalaCiantro” di domenica pomeriggio con la Sicily BVS, hanno vinto le ragazze di mister Giovanni Maccotta 3-1 (25-19/ 25-18 / 23-25 / 25-13) il risultato finale di una gara in cui sono stati necessari attenzione e sacrificio per riuscire a spuntarla innanzi all’ottima prova della formazione di Villafranca Tirrena. «Una gara in cui – dice Maccotta – ruotando tutte le giocatrici, abbiamo conquistato una bella vittoria di squadra. Credo sia stata una gara piacevole anche se non sempre giocata benissimo. Brave le ragazze a trarre i giusti spunti per migliorarsi dagli episodi della gara. Contento della loro prestazione e complimenti alla squadra avversaria. Ho trovato davvero molto interessanti alcune loro giocatrici. Ne sentiremo parlare». «Siamo molto felici per questa vittoria – dicono le atlete dell’under 14 – nonostante le fatiche e gli ostacoli incontrati, abbiamo messo il massimo impegno per vincere. Complimenti alle avversarie che ci creato non poche difficoltà, soprattutto nel set perso»

Prossimo turno in trasferta, domenica, 18 dicembre alle 10. Palestra “Primo Nebiolo” di Messina contro la SSD Unime.

Under 16. Intanto martedì scorso, nella gara valida per la quarta giornata di andata del Trofeo “Angelo Sottile”, giocata al “PalaCiantro” proprio contro la SSD Unime, è arrivata un’altra vittoria per la formazione guidata da mister Mauro Maccotta e Maurizio Foti. 3-0 il risultato finale (25-23 / 25-23 /25-20). Le mamertine guidano la classifica del girone B a punteggio pieno e torneranno in campo, ancora in casa, il 10 gennaio 2023, alle ore 17:30, contro la SSD Trinisi Pace del Mela.

Under 18. Arriva il successo anche per il gruppo allenato da Mister Mauro Maccotta e Federica Lo Duca che, nel consueto mercoledì dedicato alla massima categoria giovanile, ha superato – nella gara valida per la quarta giornata di andata del Trofeo “Giovanni Rizzo” – l’Autoricambi Giorgianni Barcellona con il risultato di 3-1 (25-17 / 27-25 / 22-25 / 25-16). «È stata una partita giocata bene solo a tratti – dice Ilaria Prizzi, schiacciatore della Polisportiva Nino Romano – Nel primo set abbiamo giocato tutte abbastanza bene, tenendo il ritmo di gioco costantemente alto; dal secondo set il livello di concentrazione si è abbassato e, infatti, abbiamo iniziato a fare una serie di errori, tra battute e ricezione, ma, nonostante ciò, alla fine siamo riuscite a ritrovare l’equilibrio e a vincere; nel terzo set ognuna di noi ha concesso troppo all’avversario, che ha saputo approfittare del nostro calo di prestazione, aggiudicandosi il set; nel finale di partita siamo rientrate tutte mentalmente nel gioco, concentrandoci a dare il meglio e portando la squadra a vincere. Altri 3 punti a casa e testa alla prossima»

Giorno 21 dicembre, alle 18.30, l’Under 18 concluderà l’anno solare sul terreno del Progetto Volley S.Agata.

E poi esordio per la seconda Divisione femminile, a Rocca di Caprileone, sul terreno della Fly Volley. 0-3 il risultato finale (6-25 / 11-25 / 12-25). Mister Maurizio Foti ha colto l’occasione per far esordire tutte le ragazze inserite in organico.«È stato importante rompere il ghiaccio, e soprattutto farlo nel modo giusto, partendo con una vittoria – dichiarano il coach Foti – Al di là delle valutazioni tecnico-tattiche, credo che la partita ci possa dare piccoli spunti di riflessione per capire su cosa lavorare per migliorarci. L’idea è di dare alle ragazze stimoli diversi per la loro crescita sportiva. Molte di loro potrebbero trovarsi a giocare con ragazze di età superiore, magari più esperte, mentre fin’ora si sono scontrate sempre contro le loro pari età, giocando solo campionati giovanili. Faccio i complimenti a tutte per come hanno affrontato la prima partita: giusta attenzione e concentrazione, senza sottovalutare l’avversario». «Cominciamo – continua il capitano Martina Pollicino – questa nuova esperienza di campionato portandoci tre punti a casa. Anche se emozionate, abbiamo espresso al meglio il nostro gioco conducendo tutti e tre i set. Ci auguriamo di fare sempre meglio nelle prossime partite». «Ero molto emozionata – confessa Ketty Caragliano – ma grazie al mister che mi ha dato fiducia, dopo quasi 2 anni di inattività, sono tornata in campo a giocare. Le mie compagne sono molto giovani ma nonostante le differenze di età abbiamo creato un bel gruppo»

Prossimo turno, sabato 17 dicembre alle 18 al “PalaCampagna” di Saponara contro la Sicily BVS f.lli Anastasi.