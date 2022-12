LA CURIOSITA’. Si chiamano Federica e Serena. E sono due gemelle trentunenni di Pace del Mela. La nascita dei loro bambini, avvenuta tra ieri notte e stamattina, ha lasciato a bocca aperta tutti i medici dell’ospedale Fogliani di Milazzo. Le due sorelle, infatti, hanno partorito a distanza di poche ore nonostante non fosse in programma la nascita di nessuno dei due bambini. «Ieri sera – racconta Federica – ho avuto i primi inaspettatati dolori. Mi hanno portato in ospedale e all’una e 25 ho partorito. Mentre io ero in sala parto mia sorella che era a casa ha cominciato ad avere gli stessi dolori. E alle 9 di stamattina, dopo un breve travaglio, ha partorito». Cosi Alessandro e Ludovica Nadia, questi i nomi dei due neonati, sono venuti al mondo a distanza di poche ore.

Una storia che si ripete per le due gemelle. «Noi abbiamo già due bambini – racconta Federica – sono nati a distanza di due mesi. Io ho partorito per prima e mentre io avevo le contrazioni mia sorella da casa sentiva i miei stessi dolori». Alessandro, figlio di Federica, va a fare compagnia alla sorellina Giulia. E Ludovica, figlia di Serena, troverà a casa il fratellino Andrea Domenico.

