La competizione si è svolta a Roma e ha visto la partecipazione di un numero record di 440 atleti sulle 7 aree di gara. La gara è stata prova di selezione per la Nazionale di Mma che parteciperà alle competizioni International Mixed Martial Arts Federation del 2023.

L’atleta milazzese Giuseppe Lanuzza dell’Asd Rudis, guidata dai oach Roberto Andaloro e Ivan Nania , ha conquistato sabato scorso il titolo di Campione Italiano 2022 (Categoria 84 kg Pesi Medi) vincendo la semifinale della 10^ Coppa Italia di Mmacon un armbar (leva al braccio) e sconfiggendo in finale il suo avversario con un KO spettacolare.

Questo sito utilizza cookies per migliorare la tua esperienza di navigazione. Accetta

Privacy & Cookies Policy

Insert

Giornale on-line registrato presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (Me) n.77/2012 - Direttore responsabile: Rossana Franzone

Redazione: Via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me) Tel: 349/3958674 – 338/8395650

Mail: redazione@oggimilazzo.it PEC: amministrazione@pec.oggimilazzo.it

Partita Iva: 03270240835 Cod. Fiscale: 92026000833

Iscrizione al Roc n. 30561

Associazione Oggi Milazzo Sede: via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me)

Provider: Aruba spa, Località Il Palazzetto, 4 – 52011 Bibbiena(Ar)

Le foto usate nel sito sono in parte riprese da internet, quindi ritenute di pubblico dominio. Qualora l’autore ritenesse la loro presenza lesiva dei suo diritti, dopo una comunicazione alla mail redazione@oggimilazzo.it, verranno subito rimosse.