Dopo che il caso delle multe al semaforo è diventato nazionale approdando ad “Uno Mattina In Famiglia” (rai 1), venerdì 16 dicembre, alle ore 9,45, si discuterà della problematica in aula consiliare. Il presidente del consiglio comunale Alessandro Oliva ha accoltola richiesta della maggioranza e ha convocato una seduta straordinaria alla quale ha invitato anche il dirigente della polizia locale Gisella Puleo.

Sono quasi undicimila le infrazioni registrate dalle telecamere del sistema Autostop Hd installato su atto di indirizzo della giunta comunale guidata dal sindaco Pippo Midili, al semaforo dell’asse viario ed il caso è diventato “sociale” visto che migliaia di automobilisti rischiano la sospensione della patente o, addirittura, la revoca.

IL COMITATO: Nei giorni scorsi è nato il Comitato cittadino “multe asse viario”. A formarlo professionisti ed operatori commerciali cittadini. Un Comitato spontaneo che ha l’obiettivo – affermano in una nota Lorenzo Cambria, Carmelo Cusumano , Maurizio Capone, Tonino Pino e Salvatore Molino.– “di cercare le migliori soluzioni per uscire da questa triste e incomprensibile situazione che coinvolge migliaia di cittadini .Siamo di fronte ad un problema sociale, economico e psicologico. Per questo abbiamo voluto approfondire il tema con consulenze di avvocati e professionisti nonché tecnici del settore e abbiamo potuto riscontrare diverse anomalie che abbiamo rappresentato al Sindaco in occasione di un incontro. Adesso aspettiamo le determinazione del comando di polizia municipale in riferimento all’atto d’indirizzo della Giunta per l’annullamento della infrazione del cambio corsia . Aggiungiamo che siamo convinti che oltre a questa anomalia ce ne siano altre , tra le quali il non regolare funzionamento del photored non esattamente sincronizzato con il semaforo in questione. Sotto il profilo economico e sociale siamo molto preoccupati ,poiché in un periodo già di crisi conclamata che sta travolgendo tutti, si aggiunge questa incresciosa storia che si abbatte su migliaia di famiglie nel periodo più importante dell’anno e toglie dalle tasche centinaia di euro. Sostanzialmente si parla di circa 2 milioni di euro tolti all’economia della nostra città . Siamo altresì consapevoli che tra le migliaia di automobilisti ci siano quelli che scientemente hanno trasgredito il codice della strada passando con il semaforo rosso. Per questi nessuna giustificazione di sorta».

COME FARE RICORSO. A scendere in campo anche l’associazione U.Di.Con. — Unione Difesa Consumatori che offre assistenza amministrativa e giudiziale ai fini della presentazione dei ricorsi avverso i verbali elevati dal Corpo di Polizia Locale del Comune di Milazzo. Gli interessati, per qualsiasi chiarimento potranno recarsi alla sede di via Tenente Minniti n. 47 o contattare i numeri 0909013723 o 3476344652.