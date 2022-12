“Siculus La Tradizione da Gustare” è il titolo del Festival co-organizzato dal brand Zicily-Sicilian Food e dall’Area Maria Protetta di Capo Milazzo, sotto il patrocinio dell’Assessorato regionale delle Attività Produttive e del Comune di Milazzo, in cooperazione con il Muma e l’Istituto Superiore Guttuso. L’iniziativa si svolgerà giovedi 15 e venerdi 16 dalle 17 a Palazzo D’Amico.

«Siculus – spiega il promotore Nino Zizzo – nasce dall’idea che il cibo o meglio la tradizione enogastronomica di un territorio rappresenta un simbolo culturale e un segno distintivo di un territorio, di un popolo, per questo va preservato e promosso».

Domani l’inaugurazione dell’evento e della mostra temporanea (al primo piano) sulla Tradizione Marinara Milazzese, a cura dell’associazione Tono Solemare. Seguirà un workshop nel quale verranno trattate tematiche come: sostenibilità, biodiversità, food, territorio, tradizione, cultura e agenda 2030, e al termine degustazione.

Previsti gli interventi del sindaco Pippo Midili, di Giovanni Mangano, presidente Area Marina Protetta, di Carmelo Isgrò, direttore Mu,ma, Nino Zizzo, fondatore del brand Zicily ed Export Strategic Specialista, Francesca Roveri, autrice del libro “ Il Faro. Viaggio gastronomico in terra siciliana” e di Stefano Vitale, maestro artigiano lavorazione e trasformazione del Tonno.

La giornata di Venerdi sarà invece focalizzata sul cibo e sulle aziende di settore. Per cui vi sarà esibizione delle aziende di settore del territorio, seguirà show cooking dei ragazzi dell’Istituto Superiore Guttuso e di alcuni attività ristorative di Milazzo, per poi passare al tasting e concludere con lo Show Drinking” del bartender Danilo La Bella in cooperazione con l’azienda Romeo Vini, in cui verrà mostrata la preparazione di uno o più cocktail con prodotti del territorio.