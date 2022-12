Domani , mercoledì 14 dicembre alle 9,45 si terrà una seduta straordinaria di consiglio comunale per affrontare la questione degli allagamenti che si registrano nella zona di Ciantro e in molte aree della Piana. A richiedere i lavori sono state le forze politiche di maggioranza per mantenere alta l’attenzione. A firmare la richiesta sono stati i consiglieri Franco Russo, Lydia Russo, Franco Rizzo, Marilena Sottile, Mario Sindoni, Nino Italiano e Danilo Ficarra.

“In pratica tutta la maggioranza d’Aula – afferma lo stesso Franco Russo –. Abbiamo atteso che prendesse posizione la minoranza, ma visto che nessuno nel corso della settimana appena trascorso, si è proposto, abbiamo deciso di procedere come coalizione che sostiene l’Amministrazione per rispettare la volontà dei cittadini che chiedono azioni concrete».

