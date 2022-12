Torna a Milazzo dopo il successo dello scorso anno il presepe vivente, iniziativa particolarmente apprezzata anche perché, allestita all’interno della straordinaria location rappresentata dalla Cittadella fortificata. Merito dell’associazione teatrale “Borgo antico” che, nell’annunciare le quattro date in cui avverrà la rappresentazione (18 e 26 dicembre, 1 e 6 gennaio), a partire dalle 17, ha comunicato il coinvolgimento di oltre 120 persone.

L’evento si concentrerà tutto nella zona del mastio, che ricreerà nelle celle le varie rappresentazioni dei diversi mestieri, e la scena principale della natività. All’interno delle stanze esposizioni a tema natalizio.

DIETRO LE QUINTE. Nonostante l’amministrazione comunale avesse previsto varie aree per ospitare mercatini di Natale, al bando pubblicato dall’assessorato allo Sviluppo Economico non ha avuto risposto nessuno e l’iniziativa – anche quest’anno – non ha avuto esito.