Relatori alla tavola rotonda saranno esponenti del mondo accademico e istituzionale del territorio, quali Gaetana D’Agostino , presidente dell’Ordine Regionale degli Psicologi e Consigliera d’Indirizzo Generale dell’Ente Nazionale di Assistenza e Previdenza degli Psicologi, Ivan Formica , docente di Fondamenti di Psicologia Dinamica, Psicologia Sociale e di Comunità e di Psicologia Sociale dell’Università degli Studi di Messina, socio ordinario dell’Aip (Associazione Italiana di Psicologia), membro del Direttivo Nazionale del Collegio dei Professori e Ricercatori di Psicologia Dinamica, Shara Pirrotti , scrittrice, dottore di ricerca in storia medievale, archivista, paleografa, diplomatista e filologa classica, autrice del Libro “ Guariti per amare ”, Stefano Agosta professore Associato di Diritto Costituzionale presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Messina, Bonaventura Candido , presidente della Camera Penale del Tribunale di Messina, segretario del Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense della Corte d’Appello di Messina, Componente Osservatorio Doppio Binario e Giusto Processo dell’Unione Camere Penali Italiane, Lara La Rosa, Vice Questore Dirigente Commissariato di Polizia di Milazzo e Sergio Minniti, Psicologo e psicoterapeuta

E’ in programma per domani, martedì 6 dicembre, alle 10.30, all’istituto Majorana l’incontro formativo, di riflessione e confronto sul tema” Narciso e Narcisi, le mille facce del narcisismo patologico ” nell’ottica di una sempre attenta e necessaria campagna di sensibilizzazione della cultura del rispetto, dei diritti umani, della parità di genere e del valore fondamentale della formazione permanente.

