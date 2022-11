Una serata tra cultura e ambiente organizzata dal Wwf Italia in collaborazione con il tavolo di cogestione per la piccola pesca del Golfo di Patti dal titolo “Loro ci mettono la faccia”. Martedì 6 dicembre alle 18:30 verrà proiettato il film “Maredolce” a Palazzo d’Amico a Milazzo, a seguire un apericena per degustare tipicità a base pesce locale (GUARDA IL TRAILER).

Sarà l’opportunità per il Wwf Italia di portare in alto la voce del Mar Mediterraneo e della comunità di pescatori artigianali del Golfo di Patti che rappresentano un valore storico e culturale da (ri)scoprire dal pubblico generale.

Impegnato dal 2017 nel Mediterraneo e in Italia al fianco di pescatori artigianali, enti di ricerca, aree marine protette e istituzioni, il WWF, per mezzo del film “Maredolce”, vuole portare all’attenzione le sfide affrontate dal settore e le opportunità offerte dalla trasformazione della piccola pesca verso pratiche più sostenibili e innovative. Non soltanto il documentario racconta la storia di tradizioni e bellezze legate al mare e alla piccola pesca, ma solleva un dibattito costruttivo tra i portatori di interesse e il grande pubblico sulla via da intraprendere per garantire un futuro più sostenibile a questa attività millenaria e alle risorse da cui essa dipende.

Seguirà un momento per presentare una delle iniziative raccontate dal documentario portate in campo dal WWF sul territorio del Golfo di Patti: Abalobi, un’applicazione a supporto della vendita diretta del pescato di pescatori artigianali che operano con pratiche di pesca legali e trasparenti. Prevista una degustazione di pescato locale.