L’azienda msg global solutions Italia continua a scommettere sulla provincia di Messina. La società di consulenza internazionale punta ad ampliare il proprio organico e lancia, in collaborazione con l’Università degli Studi di Messina, il Top Talent Program.

Si tratta di un percorso formativo rivolto ai migliori studenti e laureati in ambito economico e scientifico (Matematica, Fisica, Informatica, Ingegneria, Economia), che vogliono entrare a far parte di un team internazionale in forte crescita.

L’esperienza di tirocinio offerta da msg global solutions Italia, che potrà essere utilizzata dagli studenti anche per acquisire crediti universitari, rappresenta un’importante opportunità per iniziare una brillante carriera nel mondo della consulenza.

Cos’è il Top Talent Program di msg global solutions Italia?

Il Top Talent Program è un percorso formativo che prevede uno stage retribuito di 10 settimane, durante le quali i partecipanti potranno:

Conoscere le soluzioni SAP e la loro applicazione in diversi settori;

Sviluppare le tue competenze professionali e trasversali.

Un’occasione per entrare nel mondo della consulenza IT che, a fine percorso, prevede la possibilità – per i migliori stagisti – di ricevere offerta di lavoro a tempo indeterminato.

Requisiti e come candidarsi

Per candidarsi al Top Talent Program di msg global solutions Italia è necessario aver concluso o frequentare un corso di studi in Economia, Ingegneria, Informatica, Matematica, Fisica o equivalenti. Sono inoltre richieste:

Conoscenza della lingua inglese;

Buone capacità di presentazione e comunicazione;

Interesse a lavorare in un team internazionale;

Capacità di adattarsi ad un ambiente in continua evoluzione.

La conoscenza base di qualsiasi linguaggio di programmazione e/o DBMS, SQL sarà considerata un plus.

Gli interessati possono inviare il proprio curriculum vitae compilando il form disponibile al seguente link.

Il termine ultimo per presentare la propria candidatura è il 4 dicembre 2022.

Profili e tematiche del tirocinio

È possibile scegliere tra due diversi programmi: Funzionale (Functional) o Tecnico (Technical). Entrambi i programmi prevedono l’apprendimento di nozioni di project management, approfondimenti sugli ambiti di consulenza e sui settori in cui msg global solutions opera, e la realizzazione di una PoC (Proof of Concept) o elaborato conclusivo utile, fra l’altro, a migliorare le capacità di comunicazione e presentazione dei partecipanti.

Per coloro che decideranno di fare application per il profilo Funzionale sarà identificato, durante il processo di selezione, il percorso che meglio si adatta al proprio background e alle proprie aspirazioni. Qui il link per fare application per il profilo Funzionale.

Per il profilo Tecnico sono previsti approfondimenti sull’architettura di SAP e sullo sviluppo in ABAP. Questo il link per fare application per il profilo Tecnico.

msg global solutions Italia

msg global solutions Italia, presente in Italia dal 2011 con la propria sede di Milano, è leader nella consulenza IT in ambito assicurativo. Nel 2020 ha aperto una sede a Messina, nei locali dell’incubatore e spazio di co-working Innesta, su cui sta puntando anno dopo anno attraverso l’ampliamento del team.

msg global solutions Italia è parte di msg group, multinazionale tedesca con 9.200 dipendenti in tutto il mondo e un miliardo di euro di fatturato. Il gruppo offre una vasta gamma di servizi e soluzioni nell’ambito della consulenza strategica e della fornitura di soluzioni IT ad alto valore aggiunto.