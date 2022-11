E’ stato pubblicato il nuovo videoclip dei Vinile 33, Sunday Morning, cover dei Maroon 5, disponibile sulle pagine Facebook e Instagram della band di Milazzo. La direzione del video è stata affidata al regista Emanuele Torre, che racconta di come una normale domenica puo’ trasformarsi in un giorno speciale.

La protagonista del video (Luana Saitta di Barcellona) impegnata nella routine domenicale non sa che il destino ha in serbo per lei un’emozionante sorpresa. La storia si snoda fra le accattivanti note del brano, scandito dalla voce di Salvo Cappellano, che accompagna la ragazza dal risveglio mattutino fino alla sera, quando la gioia per una inaspettata notizia viene condivisa dagli amici che circondano lei e il fidanzato in una spensierata danza collettiva, quasi fosse un caloroso abbraccio.

Vinile 33 nasce nel 2016 dalla collaborazione tra il batterista milazzese Ruccio Sindoni e la cantante acese Manuele Mauro. La band cresce con l’ingresso di Salvo Cappellano, chitarrista e voce maschile della band; Sebastiano Aliberti alle tastiere; Andrea Messina al contrabbasso.

A contraddistinguere i Vinile33 sono gli arrangiamenti in chiave jazz, swing e bossanova di brani moderni e contemporanei, un lavoro possibile solo grazie alla grande inventiva degli strumentisti, in grado di creare un sound elegante e raffinato ma che, in qualunque momento, può trasformarsi in pura potenza musicale in grado di far ballare e divertire.