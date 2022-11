SPADAFORA. L’Istituto “Maurolico” entra a far parte della rete nazionale dei Licei della Scienza dei Dati e dell’Intelligenza artificiale (SDIA) con due curvature: una per il liceo classico per la sede di Messina ed una per il liceo scienze applicate “G. Galilei” di Spadafora. Saranno potenziate le competenze informatiche consolidando il pensiero logico e le capacità di analisi e astrazione, utili anche per le altre discipline scientifiche, attraverso la gestione di diverse tipologie di dati e l’applicazione di modelli di Machine Learning e Deep Learning, i due rami dell’Intelligenza Artificiale che creano sistemi in grado di apprendere per poi simulare l’intelligenza umana in contesti specifici.

Le studentesse e gli studenti svilupperanno quindi competenze negli ambiti della Robotica, della Realtà Virtuale e Aumentata, della Statistica, dell’analisi di immagini e video (Computer Vision) e dell’elaborazione del linguaggio naturale (Natural Language Processing). «In questi ultimi anni si parla sempre più di Umanesimo Digitale che come nel quattrocento deve riportare l’essere umano al centro del mondo, della natura, della storia e dell’innovazione tecnologica – spiega il dirigente Giovanna De Francesco – Si vuol dare ai ragazzi il giusto equilibrio di competenze digitali e tradizionali, promuovendo quel dialogo tra materie scientifiche e materie umanistiche che è sempre più indispensabile nel mondo di oggi».