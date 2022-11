Per chi viaggia da Palermo verso Messina è stata disposta l’uscita obbligatoria temporanea allo svincolo di Milazzo per consentire i rilievi alle autorità. Il tratto è stato riaperto alle 12,30.

Scontro mortale all’altezza del casello autostradale di Milazzo intorno alle 10,20. A perdere la vita a causa di incidente autonomo sarebbe Lillo Giglio, un quarantasettenne di Barcellona, dipendente di un supermercato Sigma, che viaggiava a bordo di una lancia ypsilon. L’uomo, proveniente dalla direzione Palermo e diretto verso Messina, è stato sbalzato fuori dal mezzo e sarebbe morto sul colpo. Sul posto la polstrada. Ancora in corso gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica. Probabilmente l’asfalto viscido a causa della pioggia ha impedito il controllo del mezzo.

Questo sito utilizza cookies per migliorare la tua esperienza di navigazione. Accetta

Privacy & Cookies Policy

Insert

Giornale on-line registrato presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (Me) n.77/2012 - Direttore responsabile: Rossana Franzone

Redazione: Via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me) Tel: 349/3958674 – 338/8395650

Mail: redazione@oggimilazzo.it PEC: amministrazione@pec.oggimilazzo.it

Partita Iva: 03270240835 Cod. Fiscale: 92026000833

Iscrizione al Roc n. 30561

Associazione Oggi Milazzo Sede: via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me)

Provider: Aruba spa, Località Il Palazzetto, 4 – 52011 Bibbiena(Ar)

Le foto usate nel sito sono in parte riprese da internet, quindi ritenute di pubblico dominio. Qualora l’autore ritenesse la loro presenza lesiva dei suo diritti, dopo una comunicazione alla mail redazione@oggimilazzo.it, verranno subito rimosse.