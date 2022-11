Villa Nastasi, ad inizio anno il via alla riqualificazione. In progetto tre aree per bambini, ragazzi e fitness

Il cantiere per i lavori di Villa Nastasi sarà aperto nei primi mesi del nuovo anno. La struttura sarà interessata da un importante intervento di riqualificazione grazie ai fondi del Gruppo di azione locale (Gal). Duecentomila euro per due interventi (l’altro è previsto a Vaccarella) per i quali esistono già i progetti esecutivi approvati dalla giunta municipale.

Il progetto di villa Nastasi prevede la realizzazione di tre aree, una per bambini con altalene, scivoli ed altre attrezzature, una per ragazzi con un percorso completo di fitness all’aperto. Sarà rivista e potenziata l’illuminazione e verranno inserite telecamere per la sorveglianza notturna, nonché un impianto di filo diffusione. Inoltre, sarà realizzata una zona di aggregazione formata da un “corner speaker” e uno spazio antistante con sedute sul prato. E ancora, un manufatto adibito a bar, infopoint, servizi pubblici ed una casetta dell’acqua con antistante zona ricreative. Sarà inserito verde (aiuole e alberi) e verranno collocati elementi di arredo (sedute, fontanella di acqua). L’altro progetto interessa il quartiere di Vaccarella, dove l’intento è creare una “rete” delle abitazioni dei vecchi pescatori per raccontare la tradizione del mare attraverso cartelloni turistici ma soprattutto si attiverà una App che farà rivivere usi costumi e leggende di questo borgo marinaro.