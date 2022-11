Non solo il Presepe vivente al Castello che, dopo il successo dello scorso anno sarà riproposto dall’associazione “Borgo Antico”, ma anche una vera e propria casa di Babbo Natale in marina Garibaldi per creare l’atmosfera di festa soprattutto per i più piccoli.

Dall’8 al 26 dicembre infatti l’Amministrazione comunale in collaborazione con l’associazione culturale “Caledonia” e “Fratellone Event Management” promuoverà “La Casa di Babbo Natale”.

Un vero e proprio “village” natalizio -spiega l’esperto del sindaco Peppe Abbriano – composto da una grande unità centrale di 100 mq, visitabile dalle famiglie, all’interno della quale troveranno accoglienza una serie di ambientazioni differenti (postazioni degli elfi costruttori, ufficio postale, slitta con le renne, trono di Babbo Natale), oltre ad un grande albero di Natale centrale che praticamente aiuterà a dare “circolarità” al percorso proposto all’utenza”.

Insomma un grande spazio di festa per i bambini che potranno vivere momenti solitamente immaginati e ricevere dei gadget, animando nel periodo delle feste il centro cittadino.