Associazione “Il Cerchio della Vita”, al Villino Liberty di Barcellona l’incontro “Io non ti temo”

BARCELLONA POZZO DI GOTTO. Il debutto dell’associazione “Il Cerchio della Vita” è dedicato alle donne. Il primo evento dal titolo “Io non ti Teno”, infatti, si svolgerà nella giornata mondiale contro la violenza sulle donne. In programma, venerdì 25 novembre, alle 18, al Villino Liberty di Barcellona Pozzo di Gotto, c’è un convegno alternato a momenti artistici centrato sull’educazione a partire dai giovani. E come affrontare e difendersi dai vari tipi di violenza.

Per questo motivo è anche prevista una dimostrazione di difesa personale voluta proprio per aiutare e sostenere le donne. Nella stessa serata verrà inaugurata una mostra artistica – fotografica e dopo è previsto un’interpretazione teatrale .

“Il Cerchio della Vita” è un’associazione di Barcellona nata per la promozione sociale a sostegno della donna e della famiglia. E con la nuova prossima apertura del consultorio sarà punto di riferimento dove tutte le donne e famiglie posso trovare sostegno a 360 gradi.