Prossimo impegno sabato, 26 novembre, alle 18, al "PalaCiantro" sarĂ di scena la VolleyValley Funivia dell'Etna.



La Romano sembra scarica; ne paga il conto ancora Angela Berté che, dopo un errore in attacco, viene nuovamente richiamata in panchina per dare ancora spazio alla Musicò. Ancora qualche difficoltà per lei in ricezione, ma è solo una piccola parentesi emotiva. La squadra non gira e mister Maccotta si gioca i due time- out, subito ad inizio set, andando a pizzicare le corde giuste perché, sul vantaggio avversario 12-6, inizia la rimonta. Prima si accorcia lo svantaggio a due sole lunghezze, sul 16-14, per poi infierire dai nove metri con Stefania Fleres che, con una serie di servizi ficcanti e precisi, suona la carica e spegne le residue speranze delle catanesi. Il sorpasso si materializza sul 17-18 e, da quel momento, finisce, di fatto, il match, chiuso ancora con un ace. Questa volta è il turno di Claudia Puglisi a dare inizio ai festeggiamenti per la quarta vittoria consecutiva in altrettanti incontri