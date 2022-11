“Dal coltello al pianoforte”. E’ questo il titolo dell’evento in programma venerdì 25 novembre, alle 16.30, nei locali dell’istituto “Luigi Rizzo” di Milazzo. Gli alunni della scuola media ad indirizzo musicale si esibiranno in un evento pubblico in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Lo spettacolo prevede racconti e trame artistico/musicali accompagnati dal pianoforte.

Interverranno docenti e alunni delle classi di Strumento musicale, Arte, Musica e Lettere, e Pina Micale (presidente della Associazione Astrea di Milazzo) insieme ad altre socie (esperte per la parte legale e psicologica) e Pierumberto Spanò che ci condurrà alla scoperta delle “memorie del pianoforte”. L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti.