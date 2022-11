Si è svolto il terzo evento di lettura all’istituto “R.Guttuso” di Milazzo, indirizzo Liceo Artistico, coordinato da Anna Arizzi. Protagonisti dell’iniziativa organizzata nell’ambito del progetto nazionale “Libriamoci” sono stati i musicisti Antonio Merulla e Antonio Putzu. Letture ad alta voce, melodie e canti, nel segno della riscoperta delle radici della cultura popolare di Sicilia, sono stati rivolti a tutte le classi prime del Liceo Artistico e ad un gruppo di alunni corsisti del modulo PON “Actio utilis 2”.

I docenti di lettere Donatella Abramo, Anna Arizzi, Salvatore Pantano, Giuseppina Tripiciano, hanno ideato e curato interventi con testi letterari poetici. A questi si sono coordinati i “canti a la santaluciota”, raccolti dalla tradizione orale del nostro territorio, dai musici, dalle cantatrici e dai cantori che li eseguivano in primis a Santa Lucia del Mela, e collazionati dal maestro luciese Antonio Merulla, nel volume di recente pubblicazione “Raccolta di canti tradizionali a la santaluciota”, ed. Smasher, 2022. Sulle santaluciote ha relazionato per gli studenti Antonio Putzu, curatore della prefazione del volume, da sempre appassionato cultore della tradizione melica siciliana ed etno mediterranea in genere. Nell’Aula Magna della sede di Via Gramsci si sono alternate letture ed esecuzioni musicali in cui anche gli allievi della scuola, preparati da Antonio Merulla, hanno cantato e suonato rendendosi protagonisti attivi, con l’energia e l’allegria che li contraddistingue. Una cantatrice luciese, Pina Rappazzo, ha allietato e commosso con le pregevoli modulazioni della sua voce.

Il singolare evento-lezione ha focalizzato gli addentellati tra poesia e musica, nelle parole, nella verseggiatura, nella melodia: intersezioni e accordi sono emersi grazie all’attento studio dei contenuti del progetto, voluto dal dirigente dcolastico Delfina Guidaldi, grazie al lavoro di squadra. Priorità del Guttuso, come di consueto, gli obiettivi della piena inclusività e della creazione artistica coordinata; locandine, elaborati, doni e gadjet a tema sono stati realizzati dagli alunni, seguiti dai docenti di laboratorio artistico e di progettazione grafica. “Musicalità intrinseca” della parola e melodie sono andate di pari passo, nel progetto e in questo evento: non mancano le idee, a scuola, per insegnare e per apprendere in modi sempre nuovi ed originali.