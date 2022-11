SVINCOLATI MILAZZO – BASKET ACADEMY CATANZARO 106-44. Parziali 30-5 54-21 86-26 106-44. La Svincolati Milazzo supera nettamente Catanzaro con un + 62 finale e si conferma a punteggio pieno in vetta alla classifica del campionato di Serie C Gold. Un primato condiviso con Piazza Armerina che sarà proprio l’ avversaria di turno dei milazzesi, in trasferta, nel prossimo weekend. Si parte con la Svincolati che piazza subito un parziale di 9-0 dopo appena quattro minuti di gioco. I calabresi provano a reagire ma continuano ad essere imprecisi al tiro, Milazzo macina gioco e con grande intensità allunga ancora. A 2’00 dal termine del primo periodo il punteggio è sul 24-4 per i padroni di casa .Gli ospiti non riescono a scuotersi e così giunge la prima sirena con il tabellone che segna il punteggio di 30-5.

In avvio della seconda frazione la musica non cambia , Catanzaro ormai in bambola subisce ancora e così il periodo scorre con i biancoblu’ di casa ancora protagonisti . Al riposo lungo è + 33 ,54-21 , per i ragazzi di Coach Trimboli . Al rientro nuovo parziale di 11-0 per i locali che volano sul 65-21 a 6’30 dalla terza sirena. Partita più che chiusa che registra nel minuto a seguire vari allontanamenti dal campo. A seguito di uno scontro acceso tra Salvatico ed Agosto, i due vengono espulsi e con loro quanti delle rispettive panchine entrati in campo con il solo scopo di sedare gli animi. Sotto la doccia vanno in 4 tra le fila della Svincolati ed in 3 tra i catanzaresi. Dopo qualche minuto di pausa si riprende per come ci si era lasciati. I mamertini in totale controllo allungano ancora e chiudono il terzo periodo sul punteggio di 86-26 . Gli ultimi dieci minuti ormai senza storia ed arriva così la sirena finale con il risultato di 106-44 .

Svincolati Milazzo. Maiorana 1 Salvatico 5 Barbera 2 Tarolis 20 Bolletta 11 Mihajlovic 14 Marcetic 12 Sindoni 15 Busco 6 Scredi 8 Manfrè 12

All. Trimboli

Basket Academy Catanzaro. Corapi 5 Chiarella 4 Corapi 2 Agosto 4 Brugnano 4 Foure ,Sabbatino 7 Sipovac 1 Shvets 13 Diop 4

All. Arigliano

Arbitri: Foti – Crisafi