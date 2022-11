L’Istituto “R. Guttuso” di Milazzo, nell’ambito del progetto nazionale “Libriamoci” ha incontrato la scrittrice Marje Dolores Merenda, che ha parlato del suo libro di favole “Il salvadanaio magico”. Molto partecipato ed apprezzato, l’evento ha visto la presenza di tutte le classi seconde e terze del Liceo artistico e si è svolto nella sede di via Gramsci. La dirigente scolastica Delfina Guidaldi ha introdotto i lavori sottolineando l’importanza del leggere e ricordando le molteplici vivaci attività che negli anni la scuola ha organizzato in questa direzione. Poi la professoressa Anna Arizzi, coordinatrice del progetto “Libriamoci, Leggere è una favola”, ha curato la presentazione di contenuti e di contributi di alunni e docenti di tutte le classi. Inclusività, cura della persona, attenzione per la formazione e per l’affettività di discenti: le favole della dott.ssa Merenda sono state occasione per tutti per rientrare in punta di piedi nel mondo dell’infanzia tenendo per mano l’essere stati bambini. L’ospite, fine narratrice e poetessa, medico di lungo corso e di provata esperienza nel campo della pediatria, ha parlato ai presenti con profondità, con dolcezza e con grande umanità, evidenziando grandi competenze professionali e qualità personali nell’ascolto attento e nell’interlocuzione con i ragazzi.

L’altro ospite esterno e lettore volontario del “Libriamoci”, Salvatore Amato, medico, attore e regista milazzese, con la sua lettura espressiva ha portato verso il pubblico i valori e significati dei testi. Sono emerse riflessioni ed emozioni sul senso della vita, del tempo, dell’amicizia, della rabbia, della pazienza e dell’accoglienza, insegnamenti che i presenti porteranno nel cuore. La Merenda, che ha avuto il privilegio di un’affettuosa amicizia con il poeta Mario Luzi e ha ricevuto apprezzamenti anche all’estero per le sue pubblicazioni nell’ambito della narrativa e della poesia, e ha partecipato a numerosi progetti scolastici nelle scuole del territorio. La sua biografia, le opere letterarie l’evoluzione del suo percorso poetico con le recensioni letterarie sono rintracciabili sul suo blog.