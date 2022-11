L’Istituto “Impallomeni” di Milazzo, diretto dalla dirigente scolastica Francesca Currò ha organizzato una conferenza per la prevenzione e il contrasto al bullismo e cyberbullismo. L’evento, curato da Maria Grazia Ilacqua, referente del progetto “Proteggi AMO ci” da ogni tipo di violenza, si è svolto in modalità mista: le classi seconde, accompagnate dai loro Docenti, in Auditorium, e le classi prime a distanza dalle rispettive aule. Secondo quanto previsto dal Progetto Moige – Movimento Italiano genitori- (che coinvolge a livello nazionale 250 scuole secondarie di secondo grado) in collaborazione con il Miur, Un Nodo Blu, la Polizia di Stato, Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani) e Ambasciata degli Stati Uniti, cinque studenti del triennio, lo scorso anno, hanno conseguito l’attestato di “Giovani Ambasciatori“, divenendo punto di riferimento per gli altri ragazzi: Angelo Accetta (4C Scientifico, sostituito da Mingarelli Lorenzo), Alessandra Caselli (5 C Linguistico, sostituita da Simone Ruello della 3B classico), Chiara di Dio (3 A Scienze Applicate), Miriam Miraglia (4 C Scientifico) e Alessandro Russo (4 A Linguistico).

In apertura, Sonia Lo Giudice (VC Scientifico) e Davide Patti (2A Linguistico) accompagnati al pianoforte da Francesco Zanghì (4B Classico), hanno intonato l’Inno di Mameli. Dopo i saluti istituzionali della dirigente, sono intervenuti gli esperti: Lara La Rosa, del Commissariato di Polizia di stato di Milazzo, Freni, della Polizia postale di Catania. Durante la conferenza sono stati proiettati dei brevi video di sensibilizzazione contro il bullismo ed il cyberbullismo, che hanno evidenziato la solitudine delle vittime, la necessità di acquisire un atteggiamento responsabile e di rispettare la diversità, l’importanza di uno spirito di empatia e collaborazione per poter vincere la battaglia contro ogni forma di prevaricazione e violenza.

Particolarmente toccante il monologo scritto dalla studentessa Alessandra Caselli, che ha posto l’accento sul sottile confine tra scherzo e bullismo, messo in evidenza anche dagli Esperti, e sulla sofferenza delle vittime di bullismo.