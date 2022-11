SPADAFORA. Nove studentesse della 5B del liceo Galilei di Spadafora vincono il primo premio per la V edizione “Storie di Alternanza”. Eliana Battaglia, Katia Catanese, Chiara De Gaetano, Rebecca Gambara, Benedetta Mazzeo, Claudia Miceli, Virginia Paone, Desirée Popolo e Aurora Porrello, alunne della sede associata dell’Istituto Francesco Maurolico diretto dalla dirigente scolastica Giovanna De Francesco, al termine del percorso di PCTO Dalla parte di Eva, tenuto dalla professoressa Santoro del Dipartimento di Lettere dell’Università Messina, hanno voluto contribuire con la realizzazione di un video, alla sensibilizzazione sul grave e diffuso problema della violenza sulle donne. Supportate dalla docente Barbara Bellamacina e da Ylenia Di Stefano hanno partecipato all’iniziativa promossa da Unioncamere con l’obiettivo di valorizzare e dare visibilità al progetto.

Questo sito utilizza cookies per migliorare la tua esperienza di navigazione. Accetta

Privacy & Cookies Policy

Insert

Giornale on-line registrato presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (Me) n.77/2012 - Direttore responsabile: Rossana Franzone

Redazione: Via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me) Tel: 349/3958674 – 338/8395650

Mail: redazione@oggimilazzo.it PEC: amministrazione@pec.oggimilazzo.it

Partita Iva: 03270240835 Cod. Fiscale: 92026000833

Iscrizione al Roc n. 30561

Associazione Oggi Milazzo Sede: via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me)

Provider: Aruba spa, Località Il Palazzetto, 4 – 52011 Bibbiena(Ar)

Le foto usate nel sito sono in parte riprese da internet, quindi ritenute di pubblico dominio. Qualora l’autore ritenesse la loro presenza lesiva dei suo diritti, dopo una comunicazione alla mail redazione@oggimilazzo.it, verranno subito rimosse.