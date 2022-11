Il teatro Trifiletti alza il sipario. E con la riapertura ripartono le iniziative culturali. La prima novità sarà “Milazzo Classica”, attesa dagli appassionati di musica e organizzata da Elvira Foti e Roberto Metro. «Per il 2023 – dicono – abbiamo allestito un cartellone con dieci spettacoli che andranno avanti da gennaio a maggio con artisti di fama internazionale».

Gli spettacoli in programma saranno anche rivolti agli studenti delle scuole milazzesi, proponendo un pacchetto di spettacoli che i ragazzi, abbonandosi potranno seguire secondo un calendario concordato tra la coppia Foti e Metro e la direzione degli Istituti scolastici. Non si hanno invece ancora notizie per la prossima stagione teatrale. È possibile però prevedere appuntamenti con la “Tabula Rasa” e la “Compagnia teatrale Milazzo 2010”, fermo restando che il Trifiletti resta aperto ad ospitare compagnie presenti, note ed apprezzate, che si muovono sul territorio.