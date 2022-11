La sfida è quella di comunicare l’amore per il libro e la lettura inserendo le iniziative riguardanti il concorso #Ioleggoperché2022 all’interno della tematica “Il libro e lo sport per un futuro più inclusivo”. Da sempre, lettura e sport costituiscono due dimensioni di crescita e di maturazione personale e sociale che hanno molti punti in comune. Infatti, la pratica di uno sport e la lettura di un libro possono indirizzarci verso la cura del corpo e della mente e ispirarci per costruire un futuro migliore, sempre più inclusivo. Dalla riflessione su questo tema è scaturito un evento organizzato e messo in atto dagli studenti dell’ITET “Leonardo da Vinci” di Milazzo. La sfida lanciata da #Ioleggoperché è stata raccolta con entusiasmo dagli alunni provenienti dalle classi 1 A Costruzioni, Ambiente e Territorio, e 1 B Turistico, che insieme ai docenti referenti dell’iniziativa, hanno dato vita, nella mattinata del 10 Novembread una performance nei locali della Libreria Mondadori, in via Giacomo Medici a Milazzo. La libreria, che ha aperto alla curiosità dei ragazzi il suo magico mondo, ha ospitato la tappa più importante di un percorso iniziato la settimana precedente nei locali dell’ITET grazie alla “Giornata dello Sport “, caratterizzata da momenti di sana competizione tra le classi.

In libreria, gli alunni dell’Istituto diretto da Stefania Scolaro hanno letto ad alta voce i brani più significativi del romanzo di Murakami “L’Arte di Correre”, indossando delle T-shirts rosse fatte stampare per l’occasione con citazioni sul valore della lettura. Il noto scrittore giapponese Murakami Haruki, che è anche un maratoneta, ha voluto con il suo romanzo riflettere sul valore della corsa come strategia di sopravvivenza, considerata necessaria per alimentare la sua creatività artistica. Unendo la partecipazione alla Giornata dello Sport e la lettura ad alta voce, gli alunni hanno voluto in tal modo comunicare come attività fisica e intellettuale, corpo e immaginazione siano essenziali per crescere in maniera “sana” e ad abbattere differenze e pregiudizi. L’evento parteciperà al concorso nazionale riservato ai contest di #Ioleggoperché2022.

«E’ stata un’iniziativa importante” sottolinea la Dirigente Scolastica Prof.ssa Stefania Scolaro, “Coltivare il piacere di leggere è uno degli obiettivi che la nostra scuola si pone, per questo abbiamo subito accolto l’invito a partecipare al concorso, che costituisce un’occasione preziosa non solo per diffondere il piacere della lettura, ma anche per aggiornare i libri della nostra Biblioteca scolastica. I nostri volumi sono a disposizione di tutte le componenti dell’Istituto. E’ doveroso ringraziare, oltre ad Angelica Furnari, che gestisce insieme al suo staff la Libreria Mondadori con grande professionalità e dedizione, quanti hanno sostenuto il concorso e tutti coloro che hanno partecipato con le donazioni alla nostra Biblioteca”.