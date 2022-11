A questo punto si fermerà anche l’iter che prevedeva la sistemazione della nuova area che dovrebbero ospitare temporaneamente il pronto soccorso, sempre all’interno del “Fogliani”, nell’area che ospitava l’ex Psichiatria, gli uffici e la grande sala conferenze. Si accede dal secondo ingresso, dove oggi si trova la “sala gessi” con conseguente ampliamento della strada di accesso per permettere un passaggio veloce alle ambulanze. I tecnici dell’Asp avevano previsto almeno tre settimane di lavori ed una spesa di circa 40 mila euro.

Un contenzioso blocca i lavori di ampliamento del Pronto soccorso dell’ospedale “Fogliani”. Ragionevolmente, ormai, sarà tutto rinviato al 2023. Tutto nasce da un ricorso presentato al Tar dalla ditta seconda classificata alla gara bandita dall’Azienda sanitaria per l’importo di un milione e 600 mila euro e vinta dal Rti Salemi Francesco (capogruppo), Gieffe Costruzioni srl /(mandante), TG Impianti tecnologici srl (mandante).

