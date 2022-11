Il Rotary Club di Milazzo presieduto da Antonio Pontoriero insieme agli organizzatori del II Convegno Regionale della Polizia Locale hanno organizzato un corso di Primo soccorso – BLSD con rilascio di attestazione Regionale a 18 elementi del corpo municipale. A tenere le lezioni i dottori Mirella Torre e Tindaro Impellizzeri, insieme al al dottore Tonino Borruto, formatore distrettuale del Rotary, con la co-partecipazione della comandante Gisella Puleo.

Il RC Milazzo grazie alla disponibilitĂ dei propri soci formatori dedicherĂ l’anno Rotariano in corso alla formazione del maggior numero di soggetti laici (non medici, nĂ© infermieri) ad affrontare il primo soccorso con l’utilizzo del defibrillatore semiautomatico, per ridurre i tempi morti in attesa dell’arrivo del 118.

Nei giorni precedenti si è tenuto il PolioDay. Dopo aver organizzato a settembre una raccolta fondi al circolo del Tennis e Vela, il Rotary Club di Milazzo si è riunito per approfondire la situazione mondiale ed europea della lotta alla Poliomielite. Moderati dal prefetto Caterina Di Maio, la dottoressa Letizia Panella, responsabile del reparto Malattie Infettive di Barcellona, e il dottore Francesco Cartesio, responsabile del reparto di Ortopedia e Traumatologia di Milazzo, hanno esaminato la situazione attuale ed i possibili scenari futuri della Poliomielite e con le loro relazioni hanno messo in luce le sempre attuali problematiche successive alla Pandemia da Covid-19 e la attuale situazione vaccinale . Felice Nania, delegato per la Rotary Foundation per il Club di Milazzo, ha relazionato sull’impegno profuso dal Rotary International e dal Club di Milazzo anche per la raccolta fondi, finalizzati all’acquisto di Vaccino antipolio da somministrare ai bambini di tutto il mondo, soprattutto in quei paesi in guerra.