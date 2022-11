L’Istituto “G.B. Impallomeni” di Milazzo, diretto dalla dirigente scolastica Francesca Currò, si conferma laboratorio di buone pratiche educative. Al curricolo di alto livello premiato dagli ottimi risultati degli ex alunni nella carriera universitaria (come attestato dall’autorevole Eduscopio, l’osservatorio della Fondazione Giovanni Agnelli di Torino) e alle tante iniziative proposte agli alunni (stage, scambi culturali, mobilità all’estero), si sono aggiunte nuove iniziative di aggiornamento e crescita culturale del personale docente e non docente al fine di un ulteriore avanzamento della qualità della scuola.

L’I.I.S. “G.B. Impallomeni” ha attivato e realizzato con successo il progetto Erasmus KA1 2019-1-IT02-KA101-061039 “Per seguir virtude e canoscenza (Dante Alighieri)” col quale una rappresentanza dei docenti e del personale Ata ha avuto la possibilità di conoscere nuove realtà scolastiche in Europa per poi riportare ai colleghi, a Milazzo, quanto conosciuto e imparato. In estate, nel periodo di sospensione delle attività didattiche, i docenti e gli assistenti amministrativi selezionati sono stati in alcune realtà di eccellenza nel Regno Unito, in Irlanda e in Islanda (successivamente sarà attivata una mobilità in Germania) e hanno avuto l’opportunità di migliorare la loro padronanza della lingua inglese, ormai lingua veicolare internazionale, oltre a conoscere nuove e originali attività formative da cui prendere spunto per il futuro. I risultati conseguiti dal progetto coordinato dalla prof.ssa Cettina Bono (referente Erasmus della scuola) sono stati presentati all’intero personale docente e non docente in un incontro di disseminazione Erasmus KA1, un evento che ha avuto luogo giorno 25 ottobre nell’Auditorium dell’Istituto e che ha fornito anche l’occasione per accogliere due docenti estoni, le professoresse Merle Teever e Ülle-ly Vohnja, in attività di job-shadowing (letteralmente “lavoro-ombra”, in concreto immersione e studio di nuove realtà) nell’ambito del progetto Erasmus Plus “International Teacher Training”.

Nel corso dell’evento i docenti Antonella Bella, Gina Campagna, Raffaella Campo, Iole Currò, Maria De Stefano, Alessandro Di Bella, Alessandro Grussu, Domenica Iarrera, Ada Micali e Piera Zimmardi, assieme agli assistenti amministrativi Salvatore Bertolami e Carmelina Iannello, hanno relazionato sulla loro esperienza con l’ausilio di materiali audiovisivi. Le relazioni sono state presentate al pubblico sia in lingua italiana sia in inglese (per consentire alle docenti estoni di seguirle al meglio). L’evento è stato arricchito dalle esibizioni musicali di alcuni alunni dell’Impallomeni coordinati dal prof. Massimo Raffa, referente del Laboratorio musicale della scuola: Alessio Sergi, della 3 B classico, ha suonato al clarinetto “Playing Love” di Ennio Morricone; Francesco Zanghì e Riccardo Schembri, della 4 B classico, si sono esibiti in una improvvisazione blues al pianoforte a quattro mani; Giuseppe Calderone, della 3 B classico, ha suonato al pianoforte “Notturno in do diesis minore” di Fryderyk Chopin. Ulteriori azioni di mobilità all’estero sono previste per gli alunni e il personale docente e non docente dell’istituto dal momento che l’I.I.S. “G.B. Impallomeni” ha ottenuto l’accreditamento Erasmus+ 2021-2027, un canale preferenziale di accesso alle future iniziative Erasmus.