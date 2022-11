I Carabinieri della Compagnia di Milazzo, coordinati dal capitano Andrea Maria Ortolani, hanno effettuato stanote un servizio straordinario di controllo del territorio. Durante il servizio, sono stati predisposti diversi posti di controllo alla circolazione stradale con particolare riferimento alla guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche e di stupefacenti, nonché in materia di uso personale di droghe.

Uno dei punti di controlli è stato organizzato tra la via Cristoforo Colombo e la via Cumbo Borgia dove i residenti si sono ripetutamente lamentati degli assembramenti di ragazzini che negli ultimi mesi hanno cominciato a riunirsi nei pressi del teatro Trifiletti. Schiamazzi, scooter parcheggiati sui marciapiedi, zuffe, sono diventati episodi all’ordine del giorno specialmente nel fine settimana. Ieri sera, fino a tarda notte, sono stati effettuati controlli ai mezzi dei giovani riscontrando, ad esempio, l’assenza di revisione dei mezzi, il mancato uso del casco protettivo

Complessivamente nel corso dei controlli, i militari dell’Arma hanno deferito sei persone per guida in stato di ebrezza, di cui cinque trovati alla guida di autoveicoli in stato di ubriachezza, rilevato dall’accertamento tramite etilometro, ed una in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti, accertato a seguito degli esami tossicologici cui è stato sottoposto il conducente. Inoltre sei persone sono state segnalate alla Prefettura di Messina quali assuntrici di stupefacente, poiché trovate in possesso di modiche quantità di marijuana, cocaina e hashish, detenute per uso personale, che sono state sequestrate.

Nel corso dei servizi sono state controllate più di 150 veicoli ed oltre 300 persone con la contestazione di diverse violazioni al Codice della Strada, tra cui la mancanza di copertura assicurativa, il mancato uso delle cinture di sicurezza e del casco protettivo e l’uso del cellulare alla guida.