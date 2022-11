Il Rotary Club San Filippo del Mela, in occasione della giornata mondiale per la lotta alla poliomielite ha organizzato un evento sia per raccolta fondi che anche per sensibilizzare la cittadinanza al problema della vaccinazione per il polio virus.

Si è predisposto un banchetto posizionato al Parco Corolla di Milazzo, dove è stata esposta una documentazione divulgativa sulla polio e sono anche state distribuite delle brochure sulle attività del club e sui progetti passati, presenti e futuri.

Inoltre, è stato posizionato uno schermo che proiettava dati epidemiologici, medici ed i risultati, conseguiti con la donazione dei vaccini da parte del Rotary International, nella lotta a questa gravissima patologia, purtroppo ancora tristemente presente nei Paesi più poveri del mondo.

All’evento c’è stata anche la partecipazione di animatori che hanno donato palloncini artistici e hanno indossato costumi di personaggi del mondo dei fumetti che hanno reso felici i bambini presenti.

Grazie alla solidarietà e generosità delle persone presenti è stata raccolta una discreta somma di denaro, subito donata alla Rotary Fondation, per l’acquisto dei vaccini.